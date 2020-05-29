شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحد من حصانة مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن طبيعة الأمر التنفيذي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والذي سيوقعه اليوم. وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: " سأعمل على إصدار قوانين جديدة إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ". Advertisements ولفت إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية. وأكد ترامب على ضرورة تطبيق الولايات المتحدة قوانينها المحلية مع منصات التواصل الاجتماعي.

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