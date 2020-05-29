شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويرعب كل الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال..والسعودية تجبر هادي على الموافقة..لن تصدق الطلب الكارثي للزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويرعب كل الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال..والسعودية تجبر هادي على الموافقة..لن تصدق الطلب الكارثي للزبيدي

2020/05/29 الساعة 02:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويرعب كل الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال..والسعودية تجبر هادي على الموافقة..لن تصدق الطلب الكارثي للزبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.