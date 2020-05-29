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صنعاء - ياسمين الخيامي - أقتربت ساعة الصفر.. توجيهات طارئة بحسم المعركة وتعزيزات عسكرية كبيرة"تصل إلى شقرة" والمليشيات إلى زوال (تفاصيل)

دفعت القوات الموالية لحكومة هادي بتعزيزات عسكرية تضم كبيرة من وادي حضرموت إلى مدينة شقرة في محافظة أبين جنوبي اليمن .

وقالت مصادر عسكرية بحسب “YNP” ان التعزيزات التي تضم دبابات واسلحة ثقيلة وصلت الى شقرة عبر طريق مودية بعد تزايد كمائن الانتقالي في طريق المحفد , وتعرضها لخسائر مادية وبشرية كبيرة .

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أقتربت ساعة الصفر توجيهات طارئة بحسم المعركة وتعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى شقرة والمليشيات إلى زوال تفاصيل

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