شكرا لقرائتكم خبر عن دولة كبرى تدفع مبلغ " 185 " دولار لكل زائر تطأ قدمه اراضيها .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخطط حكومة اليابان لمنح قسائم خاصة لكل سائح تطأ قدمه أرض البلاد، تبلغ قيمتها 185 دولارا (20 ألف ين) يوميا،وذلك لمساعدة قطاع السياحة المتضرر من كورونا على النهوض، بحسب وكالة كيودو.

وتعتبر السلطات اليابانية أن هذه الإعانات ستجذب السياح مجددا إلى البلاد بعد انقطاعهم عنها بسبب قيود السفر التي فرضت لمكافحة وباء الفيروس التاجي، لأنها ستساعد المسافرين الذين يختارون اليابان وجهة لرحلاتهم السياحية، على تغطية ما يصل إلى نصف نفقاتهم اليومية.

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وتقبل هذه القسائم التي هي على شكل شيكات، للدفع في المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية داخل اليابان، دون أن تكون قابلة لتغطية نفقات السفر للسياح من خارج البلاد.

وفي المجموع، من المخطط تخصيص 1.35 تريليون ين (12.5 مليار دولار) لهذا البرنامج المخصص لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار .

وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه “من المتوقع أن تدخل هذه المبادرة المالية الفريدة من نوعها حيز التنفيذ في أواخر يوليو المقبل. ولتلقي هذه الإعانات، يحتاج السائح إلى إثبات وجود حجز فندق لديه (يشمل ذلك فنادق ريوكان التقليدية) مباشرة أو بمساعدة وكالات السفر اليابانية”.