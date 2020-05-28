شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفن فقيد الصحة والوطن الدكتور رياض حبور الجريري غداً الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 اكدت أسرة فقيد الصحة والوطن الدكتور رياض حبور الجريري وكيل وزارة الصحة العامة و السكان - مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت بأنه تقرر دفن الفقيد عصر يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020م في مسقط رأسه بمنطقة الحافة بمديرية الريدة وقصيعر .

وتنوه أنه سيراً على نهج الفقيد يرحمه الله فإن العزاء سيكون عبر الاتصال بأخوانه وهم :- سالم حبور 711980760-777357525 Advertisements قابل حبور 717452954-05349720 صالح حبور 712355864 سعيد حبور 702429824 و نسأل الله أن يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

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