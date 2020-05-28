شكرا لمتابعة خبر عن صنعاء : قيادي حوثي بارز .. في وضع صحي حرج بعد إصابته ب "كورونا" .. والفيروس منتشر بشكل كبير بمناطق سيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة من العاصمة صنعاء ان القيادي الحوثي في مايسمى بالمجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي يرقد في العناية المركزه دون تحسن في وضعه الصحي .

وقالت المصادر ان السامعي اصيب في شهر رمضان اثناء حضوره لعزومة رمضانية .

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وقالت المصادر ان كورونا منتشر بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين وبدأت الاعراض تظهر على الكثير وسط تكتم من قبل الجماعة .

وقال الكاتب الصحفي فارس الحميري نقلا عن مصدر حوثي انه لو تم عمل فحص لعشرة الاف شخص في مناطق سيطرة الحوثيين ستظهر فحوصات خمسة الاف منهم مؤكده الاصابة .

وتواجه جماعة الحوثي اتهامات من الحكومة اليمنية ومنظمات دولية بالتكتم على انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها وخاصه بالعاصمة صنعاء