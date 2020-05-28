شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادي حوثي بارز مع مرافقيه .. في البيضاء والجيش الوطني يصد هجوم للحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي ميداني حوثي ومرافقيه مصرعهم، بنيران القوات الحكومية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي المدعو أحمد امين عبدالخالق حجر، قائد جبهة الوهبية قتل ومعه مرافقيه بنيران القوات الحكومية في جبهة قانية الوهبية، شمال المحافظة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر، ان جماعة الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل في محافظة البيضاء.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من كسر هجمات شنتها جماعة الحوثي على مواقع الجيش،في أكثر من جبهة في نطاق المنطقة السابعة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات جماعة الحوثي التي حاولت من خلالها التقدم في كل من جبهات نهم والمخدرة ونجد العتق، موضحة أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري وأجبرت جماعة الحوثي على التراجع.