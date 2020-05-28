شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات : المبعوث الاممي يقترب من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر مطلعة، اقتراب موعد إعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية و الحوثيين.

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصادر مطلعة، الأربعاء، توقعها "إعلان المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعة الحوثي الانقلابية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل فريق أعلى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإدارة أزمة فيروس كورونا".

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وبينت المصادر أنّ المبعوث الأممي تلقى ردود فعل مشجّعة من الحوثيين بشأن خطته المعدّلة لوقف إطلاق النار، وأنّ النقاش يدور الآن حول البنود السياسية، ما يعني إمكانية التوصّل إلى اتفاق شامل خلال أيام.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن تلك المصادر أن غريفيث ومساعديه يُجرون نقاشات مطوّلة مع ممثلي الحوثيين في تفاصيل خطة الاتفاق، وأنّه تمّ الاتفاق على بنود الخطة باستثناء تفاصيل بسيطة يجري النقاش بشأنها ويُتوقع الانتهاء منها خلال أيام، في حال لم يتراجع الحوثيين عن الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق مطلع الأسبوع الجاري، موافقتها على مبادرة غريفيث وحملت الحوثيين تعطيل جهود السلام .