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صنعاء - ياسمين الخيامي - الأرصاد: تنبيه للمواطنين في هذه الأماكن بالعاصمة بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة. (هذا ما قد يحدث)

اوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، إنه يتابع الحالة الجوية السائدة شرق خليج عدن في العاصمة المؤقتة وكذا محافظتي المهرة وحضرموت و تطورها اللاحق.

و أشار إلى أن صور الاقمار الاصطناعية و مخرجات النماذج العددية و نشرات الطقس الصادرة من محطات الرصد الجوي تبين بوضوح الحركة الدورانية للاضطرابات الشرقية التي يتوقع أن تتحول إلى منخفض جوي خلال الـ48ساعة القادمة بحسب ما أشارت إليه نشرة المركز الإقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير في شمال المحيط الهندي و البحر العربي.

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و لفت إلى أن كل هذه المعطيات تبين تشكل سحب كثيفة تغطي الأجزاء الشرقية من خليج عدن و تمتد الى أجزاء من محافظتي المهرة و حضرموت بما فيها البادية (المناطق الداخلية).

و لفت إلى أن المخرجات و المعطيات تشير إلى حالة عدم الاستقرار في الاجواء على المرتفعات الجبلية الغربية و الهضاب الداخيلة.

و توقع المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم الخميس 28 مايو/آيار 2020، هطول امطار متفاوتة الشدة شرق أرخبيل سقطرى و على سواحل محافظات (المهرة، حضرموت) و أجزاء من محافظة شبوة، و تمتد إلى الأجزاء الداخلية من تلك المحافظات.

كما توقع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على اجزاء من المرتفعات الغربية من لحج جنوبا إلى صعدة شمالا و تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، لحج، البيضاء، أبين، شبوة) و هضبة حضرموت.

و حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الاودية و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الأمطار. مطالبا بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية و عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار و حدوث الرعد.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار و من الانهيارات الصخرية و الطينية.

و حذر مرتادي البحر و الصيادين و ربابنة السفن في المياه الاقليمية و حول أرخبيل سقطرى و سواحل محافظتي المهرة و حضرموت من اضطراب البحر و ارتفاع الأمواج. متوقعا ارتفاع الموج بين (2 – 4) أمتار حول ارخبيل سقطرى و السواحل الشرقية.