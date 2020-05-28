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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا ظهرت هذا العلامات على جسدك فانت مصاب بفيروس كورونا وعليك القيام بعزل نفسك على الفور !

تعتبر الحمى والسعال أشهر علامتين لفيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك علامات أخرى بسيطة قد لا يعرفها البعض تسبق الأعراض الحادة.

وهناك 6 أعراض أخرى بسيطة يشعر بها مريض فيروس كورونا المستجد أو كما يطلق عليه "كوفيد-19"، بحسب صحيفة صحيفة "ميرور" البريطانية.

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1- فقدان حاسة الشم والتذوق حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، من أن فقدان حاسة الشم والتذوق قد يعني أن الشخص مصاب بكورونا المستجد.

ونصحت الجمعية أي شخص يشعر بهذه العلامات أن يعزل نفسه فورا، حيث يقوم فيروس كورونا في هذه المرحلة بتعطيل خلايا الأنف والحلق.

وأضافت الجمعية أن الدلائل من الدول الأخرى تشير إلى أن نقطة دخول الفيروس إلى الإنسان، تكون عادة من العين والأنف، ومنطقة الحلق.

2- الوهن الجسدي يعتبر التعب أو الإرهاق أيضا علامة على الإصابة بكورونا، كما هو الحال مع نزلات البرد والإنفلونزا.

وينصح الأشخاص الذين يشعرون بالتعب أن يستريحوا، إلا أن الشعور بالراحة بعد الإصابة بكورونا وعدم الاستغراق في النوم بسبب السعال يجعل الوضع سيئا.

3- التعب النفسي بالرغم من أن هذا العرض لم يرق ليصبح رسميا علامة على الإصابة بكورونا، فإن المصابين بكوفيد-19 يمرون بتعب وإرهاق نفسي.

وكانت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، قد نقلت عن امرأة تدعى تيا جوردان تأثر ذاكرتها وقدرتها على التركيز بعد إصابتها بكورونا.

4- فقدان الشهية شكا مصابون بكورونا فقدانهم الشهية وإن كان بدرجات متفاوتة.

وفي حين يقل اهتمام بعض المصابين بالطعام، فإن البعض الآخر لا يكون لديه رغبة لتناول الطعام على الإطلاق.

5- ألم البطن مع فقدان الشهية، فإن احتمالية الشعور بآلام في البطن تتزايد والتي تعتبر دليلا على أن الشخص المصاب ليس على ما يرام.

وأشارت دراسة جديدة صادرة عن الدورية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن هناك صلة بين آلام البطن والإصابة بفيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أن 48.5 بالمئة من 204 أشخاص أصيبوا بكورونا في مقاطعة هوبي الصينية، كان لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

6- التهاب العينين يشعر المصابون بفيروس كورونا بالتهاب في العينين، يرافقه شعور بتهيج أو حكة في العين كالتي يشعر بها من يعانون من الحساسية.

كما يمكن تشبيه هذا الشعور بتهيج العينين بنفس الألم الذي يشعر به الشخص عند وقوفه وسط دخان أو ضباب، أو غبار، أو عفن.