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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء وبن بريك وهذا ما تم الاتفاق عليه

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، المجلس الانتقالي، بتسهيل عودة العالقين اليمنيين من الخارج. وقال المجلس الانتقالي في بيان، أنه وافق على طلب رئيس الحكومة معين عبدالملك، في اتصال مع ما يسمى رئيس الإدارة الذاتية للجنوب احمد بن بريك، على عودة العالقين كونه عمل إنساني، بحسب ما نقله موقع "الحرف28". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مركز أبحاث عربي يفجر مفاجأة ويكشف عن علاج مؤكد لكورونا وتوفره في جميع دول العالم ويهاجم أمريكا والصين بسبب “التشخيص الخاطئ” وردنا الان.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء وبن بريك وهذا ما تم الاتفاق عليه عاجل ورد قبل قليل.. مصادر تكشف عن توافق بين الشرعية والانتقالي على تعيين هذا الشخصية رئيسا للوزراء في الحكومة القادمة طرق طبيعية لقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة Advertisements كورونا يخطف روح مسؤول حوثي وسبعة آخرين من أسرة والمليشيا تغلق هذه "المنطقة" بالكامل في العاصمة صنعاء..؟! -(تفاصيل) عاجل: معين عبد الملك يباغت الجميع ويقدم استقالته رسميا للرئيس هادي ..ومصادر في رئاسة الجمهورية تكشف سبب الاستقالة الذي ارعب الرئيس هادي شخصيا

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عاجل: قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري الصادم الذي صعق كل السعوديين وافسد فرحة العيد في المملكة واليمن..والمالكي يعتبره امر كارثي واشترط المجلس الانتقالي، على الحكومة بتوفير عدد من التجهيزات والإجراءات الاحترازية لاستقبال العالقين، منها تدريب فرق طبية ورجال أمن وتزويدهم بالمواد الوقائية. وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت الأربعاء، عن موعد بدء إعادة العالقين اليمنيين في الأردن، مضيفة أنها ستسير (الخميس) أول رحلة من مطار عدن إلى العاصمة الأردنية عمّان لإحضار العالقين والعودة إلى مطار سيئون.

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