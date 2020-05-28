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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبير عالمي في آليات انتقال الأوبئة يفجر مفاجأة ويكشف عن معلومة تعلن لأول مرة حول انتقال العدوى بفيروس " كورونا" !

قال الطبيب اليمني المعروف، الدكتور مروان الغفوري إن "التقديرات العلمية الأحدث تقول إن أغلب المصابين بكورونا لا ينقلونه للآخرين" وأن هذه الفرضية الحديثة ستثير نقاشا في الأيام القادمة.

وقال "الغفوري" في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصده "المشهد الدولي": إن ’’التقديرات العلمية الأحدث تقول إن أغلب المصابين بكورونا لا ينقلونه للآخرين’’.

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وأضاف: ’’هذا التقدير ليس من عند وبالأمس نشرت مقالة رصينة على دورية ساينس (واحدة من أعم الدوريات) ناقشت هذه المسألة باستفاضة.

وأضاف: "وتحدث البروفيسور ليولد سميث من جامعة كاليفورنيا، وهو متخصص في آليات انتقال الأوبئة. قال إن فاكتور R، وهو مقياس لتكاثر/ انتقال الفيروس، لدى أغلب المصابين هو صفر. أي: لا ينقلون العدوى".

وقال: "هذه الفرضية ستثير نقاشا في الأيام القادمة".

واستدرك بالقول: "مرة أخرى: إذا لم يحدث تباعد اجتماعي فإن كل شخص سيصيب ثلاثة. هذه الحسبة هي عملية رياضية محضة. في الواقع: أغلب المصابين غير ناقلين.