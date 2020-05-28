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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاضي بنش: بعميق الحزن والأسى تلقينا فاجعة نبأ وفاة الدكتور رياض الجريري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، بعميق الحزن والأسى تلقينا فاجعة نبأ وفاة د. (رياض الجريري) في حادث غرق في سيل وادي عرف هذا اليوم الخميس.
وقال لقد خسرت حضرموت شخصية طبية بارزة، كادراً مؤهلاً ومتميزاً، يتسم بروح الإخلاص والتفاني في عمله، عرفناه رجل لا يكل في متابعته للأمور الصحية و الطبية وكان آخرها مواجهته والفريق الطبي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وجدناه منتقلاً من مديرية إلى أخرى يتابع الحالات ويتصل هنا وهناك حتى لحظة فاجعة وفاته.
وبهذا المصاب الجلل أتقدم إلى أسرة الفقيد د. رياض الجريري بأحر التعازي وأصدق المواساه، وأسأل الله المولى القدير أن يغفر الفقيد ويرحمه ويعفو عنه وأن يسكنه جناته العلى،وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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