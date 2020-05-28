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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الثروة السمكية تحذر من منخفض جوي خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت وزارة الثروة السمكية، من منخفض جوي خلال الساعات القادمة على محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى .
ودعا وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، الصيادين وربابنة السفن والعباري في محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم ركوب البحر خلال الساعات القادمة ابتداء من مساء اليوم الخميس، بسبب المنخفض المداري المتوقع أن تشهده المنطقة خلال الساعات القادمة.
وحذر كفاين من المنخفض المداري والامطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية، وارتفاع موجات البحر التي ستشهدها المحافظات الجنوبية الشرقية، خلال الساعات القادمة، خاصة في محافظة أرخبيل سقطرى ومحافظتي المهرة وحضرموت..داعياً الصيادين وربابنة السفن إلى التوقف عن ارتياد البحر ، والابتعاد عن مصبات الأودية ومجرى السيول.
ووجه كفاين الهيئات العامة للمصايد السمكية وفروعها في المحافظات الشرقية والاتحادات والجمعيات السمكية، إلى ابلاغ الصيادين وتحذيرهم، و تفعيل غرف عملياتها ومتابعة الحالة والاستعداد لأي طارئ.
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