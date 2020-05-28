رئيس الجمهورية يصدر توجيهات هامة إلى القيادات التنفيذية والأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أصدر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، توجيهات هامة إلى القيادات التنفيذية والاجهزة الامنية بمحافظة حضرموت بالتعاون مع ابناء المحافظة في الوادي والصحراء، شددت على تكثيف العمل بروح الفريق الواحد لتدعيم الامن والاستقرار واستتبابه في مختلف المناطق.



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، مع الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية .

واكد رئيس الجمهورية في إتصاله على ضرورة قطع دابر عناصر التخريب والإرهاب ومن يواليها التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار وسكينة هذه المحافظة المسالمة المتميز ابنائها بالوعي والوطنية ونشر المحبة والسلام.

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كما اكد رئيس الجمهورية ،اهتمام الدولة ومتابعتها لحادثة استهداف مدير امن شبام ومرافقيه وهو يؤدي واجبه الوطني ومسؤولياته الامنية في حفظ الامن والاستقرار من قبل عناصر مارقة خارجة عن النظام والقانون في عمل ارهابي غادر وجبان .. لافتاً إلى ان هذه الحادثة لن تمر دون عقاب وستعمل كافة الاجهزة المعنية بالتعاون مع المجتمع في كشف تفاصيلها واتخاذ الجزاء الرادع ضد منفذيها.

وقدم الرئيس هادي تعازيه للشيخ عبدالله جابر ومنه ومن خلاله الى اهل وذوي الشهداء وابناء حضرموت بشكل عام .. مثمناً مواقفهم الوطنية والمسؤولة الرامية الى الامن والاستقرار ووحدة الصف ومحاربة قوى التطرف والارهاب وعناصرها وادواتها واجندتها المختلفة.

من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن جابر ،عن تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس ومواقفه ومساندته الدائمة لابناء وطنه ومجتمعه في مختلف المواقف والظروف..مؤكداً ادانتهم ونبذهم لكل الاعمال الدخيلة على مجتمع حضرموت المسالم والتي ازهقت من خلالها ارواح بريئة.

وجدد وقوفهم ومساندتهم لاجهزة الدولة التي سقط الشهداء وهم يمثلونها في متابعة فلول تلك العناصر وفضح اجندتها المستهدفه لامن واستقرار ووحدة نسيج حضرموت والوطن