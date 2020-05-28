شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تركيا الأسبق يفتح النار على أردوغان .. "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق أنه شعر بحرية كبيرة بعدما ترك منصبه كـ رئيس لوزراء تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأكد أوغلو فى تصريحات له نقلتها :"اكسترا نيوز"، أن عددا قليلا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا راضون عن سياسات الحزب.

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وأوضح داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض،أن هناك مشاكل خطرة للغاية حول وضع الديمقراطية في تركيا ، مؤكدا خروج ما وصفهم بـ"العصابات" من السجون والذى ارتكبوا جرائم ضد الدولة التركية.

وتابع: بعد خروج العصابات اكتظت السجون التركية بـ الصحفيين وسجناء الرأى، لافتا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.