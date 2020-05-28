شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. توضيح هام بشأن الصلاة في المسجد النبوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ?المسجد النبوي?، إنه تقرر استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. وأضافت: نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. تنوه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر، وتهيب الوكالة بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح . — وكالة شؤون المسجد النبوي

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