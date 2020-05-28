شكرا لمتابعة خبر عن قيادات في الشرعية تغادر القاهرة وتصل العاصمة السعودية بشكل مفاجئ (اسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان قيادات عسكرية محسوبة على الشرعية اليمنية وتنتمي الى محافظة شبوة وصلت فجر اليوم الخميس الى العاصمة السعودية بدعوة خاصة.

وبحسب المصادر ان عوض دحبول وجحدل حنش على متن طائرة خاصة الى الرياض وصلوا الى على متن طائرة سعودية خاصة.

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ولم تتوفر معلومات وافية عن سبب استدعاء هذه القيادات ، و كانت هذه القيادات تقيم في جمهورية مصر العربية منذ اشهر.

ويأتي وصول القيادات العسكرية الى الرياض عقب ايام من وصول قيادات المجلس الانتقالي الى الرياض بدعوة من السعودية جراء الاشتباكات التي اندلعت بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في ابين.