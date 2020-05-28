شكرا لمتابعة خبر عن قبائل يافع تصدر بيان شديد اللهجة وتمهل سلطات حضرموت 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمهلت قبائل يافع بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الخميس، السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، 4 أيام للكشف عن الجهات المسؤولة عن عمليات اغتيال طالت عددا من أفرادها مؤخرا.

جاء ذلك في بيان لقبائل "يافع" بوادي وصحراء حضرموت عقب يومين على مقتل مدير أمن مدينة شبام بالمحافظة، "صالح علي جابر"، و4 من مرافقيه في تفجير عبوة ناسفة.

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وحمل البيان "السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والتحالف العربي (تقوده السعودية) بوادي وصحراء حضرموت، مسؤولة ما حدث لأبناء القبائل".

وأمهل البيان "السلطات 4 أيام (تنتهي الاثنين) لإظهار الجهات التي تقف وراء تلك الاغتيالات لأبناء القبائل، أو تحمل أي تصعيد تقوم به القبائل"، دون مزيد من التفاصيل.

ودعت القبائل إلى "تغيير وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالوادي والصحراء بالمحافظة، وإحالتها للتحقيق ومحاسبة المقصرين لفشلهم الذريع والظاهر".

كما طالبت "أبناء القبائل العاملين لدى السلطات المحلية والقضائية والأمنية والعسكرية إلى تعليق أعمالهم لمدة أسبوع، للضغط على الحكومة والسلطات لمعالجة هذه الملفات"، بحسب البيان ذاته.

والثلاثاء، استهدفت عبوة ناسفة سيارة "جابر"، ما أدى إلى مقتله و4 من مرافقيه. وتشهد "شبام" انفلاتا أمنيا، إذ يستهدف مجهولون بين حين وآخر مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين بالمدينة.