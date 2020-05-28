شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة بريطانية - ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق مع هيفاء وهبي؟! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية دراسة حول تأثير المرأة الجميلة على الرجل إذا ما تواجد معها.

وأضحت دراسة أجرتها جامعة "فالنسيا" الإسبانية أن قضاء أكثر من 5 دقائق مع امرأة جميلة، يؤدي إلى ارتفاع معدل هرمون "الكورتيزول" في الدم، مما يؤثر على صحة الرجل لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد للجسد.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور»

* هل تذكرون الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" صاحبة الجسم المثير... شاهدو اخر فيديو قامت بنشره من داخل حوض الاستحمام وهي عارية كما خلقها الله

* السعودية: تفاصيل قتل بنت سلمان بأمرًا ملكيًا من خادم الحرمين لهذا السبب

* مذيعة الـ "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام.. شاهد

Advertisements

* هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو)

* عاجـــل: الاردن تسبق جميع دول الخليج والدول العربية وتتخذ قرارًا هو الأول من نوعه لمواجهة فيروس #كورونا .. شاهد

* الاردن تشهد حادثة نادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.. والسبب "أم سلطان".. شاهد من هي وما الذي حدث لها.. (صور وتفاصيل)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

ولفت الخبراء إلى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.

شاهد بقية الخبر في الأسفل :

واشارت دراسة أجرتها جامعة "أوسلو" النرويجية أن رؤية المرأة الجميلة تماثل تعاطي المورفين!

وأجرت الجامعة تجربة على 30 رجلاً لمعرفة تأثير صور النساء الجميلات على دماغ الرجل، فعرضت عليهم صوراً لنساء جميلات لمدة 5 ثوان، ثم طالبوهم بتقييم جمال كل واحدة.

وفي الجزء الثاني من التجربة منح الرجال الذين حصلوا على المورفين وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم.

وأوضح الخبراء أن الرجل يأخذ قرارات متهورة عندما يكون بصحبة امرأة جميلة وذلك نتيجة لتجربة أجريت على 96 فرداً من الشباب والشابات أثناء التزلج، ولوحظ إقدام الشباب على

وأكّدت "إكسبيريمونتل" أن الأداء الوظيفي للرجال الذين يجالسون نساء جذابات يقلّ عمن يجالسون نساء لا يجدونهن جذابات.