شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتعلت مواقع التواصل بأحدث صور ديما بشار التي كانت مشهورة بمشاركتها في قناة "طيور الجنة" للأطفال، حيث ظهرت في العديد من الأغنيات والعروض منذ عقد كامل.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا أحدث صورة لديما بشار التي صارت شابة حالياً، بل إنها أصبحت زوجة وأماً لطفل صغير، حيث ظهرت في اللقطة المنتشرة وهي تحتضن طفلاً كما أطلت بالحجاب وبدون مكياج نهائياً لتبدو بشكل مختلف عن ملامحها الطفولية التي حفظها جمهور "طيور الجنة". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» * هل تذكرون الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" صاحبة الجسم المثير... شاهدو اخر فيديو قامت بنشره من داخل حوض الاستحمام وهي عارية كما خلقها الله * السعودية: تفاصيل قتل بنت سلمان بأمرًا ملكيًا من خادم الحرمين لهذا السبب * مذيعة الـ "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام.. شاهد Advertisements * هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) * عاجـــل: الاردن تسبق جميع دول الخليج والدول العربية وتتخذ قرارًا هو الأول من نوعه لمواجهة فيروس #كورونا .. شاهد * الاردن تشهد حادثة نادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.. والسبب "أم سلطان".. شاهد من هي وما الذي حدث لها.. (صور وتفاصيل) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وبرغم التقارير التي ذكرت أن هذا الطفل هو ابنها، إلا أنها قررت تصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة، حيث أعلنت أن الطفلة التي تحملها هي مريم ابنة شقيقها محمد، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 19 عاماً فقط ولم تخطط للزواج أو الإنجاب بعد.

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