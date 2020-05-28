السلطات اليمنية تواصل تعليق العمل بسبب كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

مددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعليق العمل لنسبة الـ80 بالمائة من موظفي الدولة بما فيهم كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة باستثناء قطاعات الصحة والأمن والخدمات لمدة 15 يوماً إضافياً اعتباراً من يوم السبت المقبل 30 مايو .

كما أعلنت وزارة الخدمة في بيان لها عن تمديد تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة في الفترة نفسها.

وحثت الوزارة، كافة وحدات الخدمة العامة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة في أماكن العمل وأهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة.

وأهابت الوزارة بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة المركزية والمحلية الالتزام باتخاذ الإجراءات الإدارية التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا والعمل وفق ما سيرد من القرارات والتعاميم والتوجيهات والإرشادات الوقائية التي سيتم تعميمها.