قوى العدوان بالحديدة تواصل خروقاتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 53 خرقاً بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرة حربية في أجواء مدنية حيس وأربع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين. وأشار إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 11 خرقاً بقصف مدفعي ل49 قذيفة وصواريخ و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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