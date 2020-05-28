شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" صاحبة الجسم المثير... شاهدو اخر فيديو قامت بنشره من داخل حوض الاستحمام وهي عارية كما خلقها الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لها على حسابها في تطبيق سناب شات وهي داخل حوض الاستحمام.

وعلقت حليمة بولند على الفيديو بقولها ان هذه هي حالتها عندما تسمع القصص والحكايات التي يألفونها عنها وإخبارها بما لا تعرفه عن نفسها” وخاصة بعد انتشار أخبار عن قيامها بالسؤال متابعيها حلو جسمى ولا لأ .

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يشار الى ان الإعلامية حليمة بولند هي ابنة عبد الجليل قاسم حسن بولند، عمرها 39 سنة ومتزوجه من عبدالسلام الخبيزي ولها بنتان هذا ماريا وكاميليا.

وقدمت حليمة بولند عدد من البرامج التلفزيونية منها، مسلسلات حليمة، وحليمة بارك، وابو حليمة، وأن ياجرس، واطراف، واغتنام، والدائرة، وابو هلا.