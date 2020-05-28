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صنعاء - ياسمين الخيامي - كورونا يخطف روح مسؤول حوثي وسبعة آخرين من أسرة والمليشيا تغلق هذه "المنطقة" بالكامل في العاصمة صنعاء..؟! -(تفاصيل)

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كورونا يخطف روح مسؤول حوثي وسبعة آخرين من أسرة والمليشيا تغلق هذه "المنطقة" بالكامل في العاصمة صنعاء..؟! -(تفاصيل)

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وأفادت المصادر أن المتوفين بينهم امرأة، وأنهم يقيمون في الضاحية الغربية للعاصمة صنعاء.



وأضافت المصادر أن المتوفين ظهرت عليهم أعراض كورونا وسط تفشي واسع للفيروس في المنطقة التي يقطنوها.



المصادر أشارت إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإغلاق المنطقة ورش معقمات غير أن هذه الطريقة لا تؤتي أي نتائج وفق مصادر طبية.



ولفتت المصادر أن معظم المرضى باتوا يخفون إصابتهم جراء ممارسات الميلشيا وتصرفاتها التي حولت المرض إلى تهمة يعاقب عليه بالتنمر والقذف.



وفِي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة، وفاة أحد المسؤولين في المليشيات الحوثية الإنقلابية، داخل أحد مشافي العاصمة صنعاء متاثرا بأصابته بفيروس كورونا التاجي.



وقالت المصادر أن أحد ابرز المسؤولين الذين تم تعينهم في مناصب حكومة الإنقلاب الغير معترف بها دوليا، وأحد سلالة الحوثيين المحسوبين على آل البيت كما يزعمون لقي حتفه بعد ان اصيب بالوباء.



واوضحت المصادر أن نائب مدير معهد التدريب والتاهيل بصنعاء المدعو عبدالفتاح احمد يوسف المؤيد توفي صباح الثلاثاء بعد أن ظهرت عليه اعراض كورونا قبل ايام من وفاته.