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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..قيادي في الحراك الجنوبي يكشف عن قرارات جمهورية مرتقبة بتعيينات في هذه المناصب (اسماء)

كشف القيادي في الحراك الجنوبي المناضل سعيد الحسيني عن قرارات جمهورية بتعيينات مدراء أمن خلال الأسبوع القادم.

وقال الحسيني بأن صدور القرارات بتعيين مدراء الأمن للمحافظات الجنوبية سيتزامن مع تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة المتوقع تشكيلها هي الأخرى خلال الأسبوع القادم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: كورونا يخطف روح مسؤول حوثي وسبعة آخرين من أسرة والمليشيا تغلق هذه "المنطقة" بالكامل في العاصمة صنعاء..؟! -(تفاصيل) عاجل: معين عبد الملك يباغت الجميع ويقدم استقالته رسميا للرئيس هادي ..ومصادر في رئاسة الجمهورية تكشف سبب الاستقالة الذي ارعب الرئيس هادي شخصيا

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