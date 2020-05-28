الإدارة الذاتية للجنوب تصدر بيان هام بشأن العائدين من الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الصحية العليا في الإدارة الذاتية للجنوب أن عودة العالقين تعد من الجوانب الإنسانية المهمة، نظراً للظروف المادية الصعبة التي يعانونها في تلك البلدان، مستطردة على ضرورة التقيد بالإشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقليص العدوى وعدم تفشي المرض على نطاق واسع في بلادنا ويصعب السيطرة عليه .



وأكدت على ضرورة إعطاء الوقت الكافي ليتم ترتيب وتنظيم عملية استقبال الوافدين والتأكد من استكمال الشروط المطلوبة توفرها وهي كالآتي:

1- تجهيز وتدريب فرق طبية وتزويدها بالمتطلبات الأساسية للعمل لكي تعمل على تطبيق آلية الإجراءات الطبية المحددة من قبل وزارة لصحة العامة والسكان في بوابات الوصول بالنسبة للمطارات وفي النقاط بالنسبة للمنافذ.

2- تدريب وتجهيز رجال الأمن على تطبيق الارشادات الوقائية في المنافذ البرية ومداخل المنشآت ضد فيروس كورونا.

3- توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات الضرورية في المطارات والمنافذ سوى للكادر الطبي أو رجال الأمن أو الركاب الواصلين من (كمامات – مطهرات – مقياس درجة الحرارة – الماسح الضوئي الحراري – البدلات الوقائية – النظارات – سيارات إسعاف – وسائل جمع عينات للفحص) وغيرها من المستلزمات الضرورية للعمل.

4- اشعار جميع الواصلين بإجراء الفحص الطبي PCR في بلد المغادرة قبل 24 ساعة من مغادرته الدولة وإحضار شهادة طبية بذلك.

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5- وضع الترتيبات اللازمة للحالات التي تتطلب حجر صحي أو حظر منزلي أو من تظهر عليهم علامات مرضية لاحقاً لإحالتهم للمستشفى وتحديد المستشفى الذي سيستقبلهم.

6- الواصلون إلى مطار عدن الدولي، بما أن العدوى مجتمعة في عدن فان وصول أشخاص محتمل إصابتهم بالفيروس إلى عدن لا يشكلوا خطورة أكبر لذا يسمح لهم بالدخول مع الالتزام بكافة الشروط المذكورة أعلاه.

7- الواصلون الى مطار سيئون أو الريان:

بما أن العدوى هناك متحكم بها نوصي بتوفير فنادق لعزل الوافدين بكرامة لمدة أسبوعين ثم تسهيل انتقالهم إلى محافظاتهم في حالة عدم ظهور أي حالة مشتبهة بين أوساطهم، وفي حالة ظهور أي حالة مشتبهة يتم إرسالها الى المستشفى لعمل الإجراءات اللازمة.

8- التقيّد بوسائل النقل والمواصلات وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة وعلى رجال الأمن التقيد بتلك الآلية.

9- يتم الجلوس مع كافة الأطراف لوزارة الصحة العامة – السلطات المحلية – والمنظمات الدولية الداعمة للتأكيد بمدى استعدادهم لتنفيذ الشروط الضرورية الواجب اتخاذها في المنافذ الجوية والبرية والمحاجر الصحية والمستشفيات المذكورة أعلاه ليتم على أساسها الموافقة.

10- نرى أن يتم استقدام العالقين للمحافظات الجنوبية فقط لإن هناك إجراءات حدودية صعبة سيواجهها أي راكب يأتي من المحافظات الخاضعة للحوثيين حيث سيخضع للحجر الصحي مرة أخرى