متحدث محور أبين: القوات الغازية تعد لهجوم كبير وقواتنا على أهبة الإستعداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أبين - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم جبهة محور أبين محمد النقيب، إن القوات الغازية تعد لهجوم كبير وقواتنا على أهبة الإستعداد.

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وذكر النقيب في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رغم حالة الهدوء النسبي الذي تتخلله إشتباكات متقطعة بين الحين والاخر في جبهة ابين، إلا أن وصول تعزيزات جديدة للمليشيات الاخوانية الارهابية من مأرب ووادي حضرموت تشير إلى أن ذات المليشيات الارهابية تعد العدة لهجوم جديد تعرف انها ستخسره وستنال فيه وبال امرها".

وأضاف " قواتنا على أعلى درجات الجاهزية وعلى اهبة الاستعداد لمواجهة اي عدوان جديد ورد الصاع صاعين".