- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تستقبل فريقاً طبياً لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبلت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، فريق من شركة (اسبن ميديكال) لحلول الرعاية الصحية الطارئة، التي تعاقد معها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
واوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الدكتورة إشراق السباعي، بأن الوزارة ستقدم للفريق الطبي كافة التسهيلات لتمكينه من اداء مهامه..مشيرة الى التزام الوزارة بتقديم كل اوجه الدعم والمساندة للمنظمات الاممية والإقليمية لتنفيذ برامجها واعمالها في اليمن لمواجهة فيروس كورونا..لافتة إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة والمانحين والمنظمات مستمر لدعم القطاع الصحي ومساندته لتقديم الخدمات الصحية في ظل الظروف الاستنثانية الراهنة جراء انتشار للأوبئة والحميات وخصوصاً فيروس كورونا في عدد من المحافظات.
ويتكون الفريق من من الدكتور نيكولاس ماكوه، والدكتور ماركوس هوتل، حيث سيتم البدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بسعة 100 سرير.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تستقبل فريقاً طبياً لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.