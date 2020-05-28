تعرف النشرة الجوية الإعتيادية للطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية الإعتيادية للطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، فإن المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، ستشهد اجواء غائمة جزئيا إلى غائمة حيث تتشكل السحب الرعدية الممطرة، من محافظة لحج جنوباً حتى محافظة صعدة شمالاً وتمتد لتشمل أجزاء من محافظات ( الضالع، البيضاء، أبين، شبوة وأجزاء من هضبة حضرموت) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

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أما المناطق الساحلية، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة على السواحل الشرقية حيث تتشكل السحب الركامية المزنية التي يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة وغائمة جزئيا ومغبرة على السواحل الجنوبية والرياح جنوبية شرقية على السواحل الشرقية وجنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 16 عقدة مثيرة للرمال على السواحل الجنوبية، فيما تكون شمالية غربية على السواحل الغربية والاجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة نسبيا.

وفي المناطق الصحراوية، أجواء غائمة حزئياً إلى غائمة وقد تهطل ا،طار متفرقة على أجزاء منها والرياح في مجملها شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.

أما أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة يرافقها هطول أمطار متفرقة والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 13 إلى 26 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار وحدوث الرعد، الأخوة سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن الانهيارات الصخرية والطينية، الاخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، حيث يتوقع ارتفاع للموج يتراوح ما بين 2 إلى4 أمتار حول ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية