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مقتل 11 حوثيا خلال كسر هجوم لمليشيا الحوثي في نهم شرق صنعاء

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

مقتل 11 حوثيا خلال كسر هجوم لمليشيا الحوثي في نهم شرق صنعاء

صنعاء - الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 11 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون بنيران القوات الحكومية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية كسروا هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.

 

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

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