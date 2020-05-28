جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة صرح مصدر بميناء الحديدة أن بحرية العدوان السعودي تحتجز 20 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والغذائية رغم حصولها على تصاريح أممية. وتواصل قوى العدوان احتجاز السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية في إطار الحصار المفروض على اليمن. وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي في تصريح “للمسيرة نت”: إن مواصلة احتجاز السفن في ظل انتشار جائحة كورونا مؤشر وحشية مفرطة ويعكس انعداما كليا لأي جدية في مباحثات السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدو السعودي يواصل قرصنته على السفن النفطية والغذائية المتجهه الى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.