شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة الـ "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدثت الإعلامية المصرية أصالة كامل المذيعة بقناة “mbc”، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورتها عارية مرتدية بالملابس الداخلية بالخطأ عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. واستمرت الصورة منشورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لمدة 10 دقائق قبل أن تنتبه لها وتقوم بحذفها، وتهدد من ينشرها بملاحقته قضائيًا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * مذيعة الـ "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام.. شاهد * هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) * عاجـــل: الاردن تسبق جميع دول الخليج والدول العربية وتتخذ قرارًا هو الأول من نوعه لمواجهة فيروس #كورونا .. شاهد * الاردن تشهد حادثة نادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.. والسبب "أم سلطان".. شاهد من هي وما الذي حدث لها.. (صور وتفاصيل) * عاجـــل: الرئيس الروسي يفاجئ دول الخليج ويصدر قرارًا جديد بشأن بشار الأسد.. شاهد Advertisements * شاهدو من هي المذيعة السعودية التي ظهرت اليوم على قناة العربية وسحرت المشاهدين بجمالها الخارق ..(صور) * هذا المشهد الفاضح "لروجينا" تم حذفه من مسلسل البرنس... شاهد * أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) * عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد * صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وبعد حذف الصورة كتبت :” متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت ولا ناس ما عندها ذوق ولا إحساس نشروها”. وتابعت الإعلامية المصرية “اللى قاعد ينشر هيتحاسب قانونيًا.. بليز

منشنوني على الحسابات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة الـ "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.