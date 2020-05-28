حضرموت: مقتل مواطن ثلاثيني برصاص مجهولين في القطن

قُتل اليوم الخميس، مواطن ثلاثيني، برصاص سلحين مجهولين، بمدينة القطن بوادي وصحراء محافظة حضرموت "شرقي اليمن".



وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، "إن مواطنين من منطقة منخر بالقطن، عثروا على المواطن "مرعي عمر حسن الصيعري"، البالغ من العمر 30 عاماً، مقتولاً في سيارته أمام بيته"، دون مزيد من التفاصيل.



يأتي ذلك بعد يومين من اغتيال مدير أمن شبام مع ثلاثة من مرافقيه، بعبوة ناسفة، في حادثة لم تتبناها أي جهة حتى الآن.



وتشهد مدن وادي حضرموت، فوضى أمنية وموجهة اغتيالات في ظل دعوات شعبية للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسه لتثبيت الأمن والاستقرار.



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