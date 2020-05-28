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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة تمكنت من رصد عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع القوات المشتركة، وتم التصدي لها بكل قوة وحزم.
وأضافت المصادر، ان أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات، بمختلف أنواع الأسلحة، وكبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتقوم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بتصعيد عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، في سعي منها للقضاء على مساعي السلام.
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