شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري بمناسبة العيد الوطني 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي ،هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية (22مايو)، ووفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال الرئيس المصري في البرقية "يطيب لي ان اتوجه بالاصالة عن نفسي وبالنيابه عن الشعب المصر باصدق التهاني لفخامتكم بمناسبة يوم الوحدة للجمهورية اليمنية ،واغتنم هذه المناسبة لاعرب لكم عن تمنياتي بموفور الصحة والعطاء ، وان ينعم الله عز وجل على الشعب اليمني بالاستقرار والازدهار المنشودين تحت قيادتكم الحكيمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري بمناسبة العيد الوطني 22 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.