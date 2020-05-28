إعدام مواطن خارج القانون في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أقدمت مليشيات تابعة لحزب الإصلاح، الأربعاء، على إعدام مواطن خارج القانون بمديرية جبل حبشي وسط محافظة تعز، بحضور ورعاية رسمية.



وقالت مصادر محلية إن الضحية محمد عبدالجليل حسن سعيد، الملقب بـ"محمد العسكري" تم إعدامه في منطقة وادي البئر بحضور مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي.

Advertisements

وحسب المصادر فقد تمت عملية الإعدام داخل أحد المساجد في ذات المنطقة، وذلك في جريمة ليست الأولى في تعز التي تشهد انفلاتا أمنيا وغيابا لمؤسسات الدولة والقضاء.

وقال رئيس فريق رصد، أكرم الشوافي، إنه تم توثيق تفاصيل الجريمة وبدأت عندما قام محمد العسكري بقتل آخر يدعى "مالك عساج" أمس الأول ثم فر إلى منطقة وادي البئر التي يسكن فيها مدير مديرية جبل حبشي.

وعقب الحادثة تحركت أطقم أمنية للمنطقة للقبض على الجاني، إلا أن المليكي تدخل ووجه الحملة بالمغادرة على أن يتم تسليمه اليوم التالي، غير أن ما حدث أن أقدم مسلحون على اقتحام القرية وتصفية محمد العسكري بعد تكبيله بالقيود داخل أحد المساجد.

وندد الشوافي بالجريمة، قائلا إن توجيه المليكي للحملة بالعودة والتزامه بتسليم العسكري اليوم الثاني هو انتهاك قانوني بحد ذاته ثم عجز عن حماية الجاني ووجد مقتولا داخل أحد المساجد.