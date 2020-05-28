شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة ”ستيني” يمني بمنزله ”مهشم الرأس” وأصابع الاتهام تشير نحو ”زوجته” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر أمنية ومحلية، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة "ستيني" يمني بمنزله "مهشم الرأس" و أصابع الاتهام تشير إلى زوجته.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أجهزة الامن توجهت مساء اليوم إلى حارة المخلولة، الواقعة بمدينة إب القديمة، لجمع الاستدلالات والتحقيق حول جريمة مقتل الرجل الستيني بمنزله.

وأشارت المصادر إلى أن سكان الحارة افادوا بأن زوجة القتيل، قامت بأخذ أطفالها وتسليمهم مع مفتاح المنزل لشقيق القتيل الذي يسكن بذات الحارة وغادرت إلى مكان مجهول.

ولفتت المصادر بأن عدد من جيران القتيل سمعوا ليلة الامس أصوات اهتزاز صادرة من المنزل الواقع بالقرب من منازلهم.

وبينت المصادر بأنهم ورجال البحث الجنائي والشرطة وجدوا الرجل القتيل، مهشم الرأس باستخدام الاحجار، أثناء ما كان مستغرقا في نومه، والذي اعتبرت حادثة القتل في ظروف غامضة.

ونوهت المصادر بأن رجال الشرطة غادروا الليلة مكان الجريمة بعد أن جمعوا الاستدلالات وأخذوا الجثة إلى ثلاجة أحد مستشفيات المدينة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني غير مسبوق، وأعمال قتل ونهب، ارتفع خلال السنوات الأخيرة من عمر الحرب الناتجة عن إنقلاب الحوثيين.

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