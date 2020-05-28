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شكرا لبحثكم عن خبر إنهيارات صخرية تغلق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن وتعز (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، إن انهيارات صخرية أدت إلى إغلاق طريق (هيجة العبد)، الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن وتعز.
وأضافت ، أن الانهيارات أدت إلى إغلاق طريق (هيجة العبد) في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي.
وبحسب المصادر فإن حركة السير في الطريق لاتزال متوقفة، مؤكدة استمرار هطول الأمطار مساء اليوم الأربعاء.
وللمرة الثانية خلال نصف شهر، تتسبب الانهيارات الصخرية وسيول الأمطار في إغلاق "هيجة العبد" الطريق التي تعد منفذًا وحيدًا بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وتقع طريق "هيجة العبد" على منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 25 منعطفًا.
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