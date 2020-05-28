شكرا لبحثكم عن خبر محمد عبدالمجيد الزنداني: أرسلنا لقاح "كورونا" إلى عمي "خالد" ولكن الموت سبق قبل وصوله! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور محمد عبدالمجيد الزنداني، اليوم الاربعاء، أنه أرسل لقاح "كورونا" الى عمه "خالد" ولكن الموت سبق قبل وصوله.

وقال محمد على صفحته بالفيسبوك؛ رصدها " المشهد اليمني ":" لا ينفع حذر من قدر، أرسلنا له الدواء لكن ما إن وصل اليه إلا وكان أجله أسبق إليه منه بدقائق".

وتوفي بالعاصمة صنعاء، اليوم، شقيق الشيخ عبدالمجيد الزنداني، بفيروس كورونا المستجد، قبل وصول دواء نجل أخيه الدكتور محمد عبدالمجيد.

واعترف محمد عبدالمجيد وشقيقته أسماء، في تعزيتهما، أن عمهما الشيخ خالد عزيز الزنداني، توفي بفيروس كورونا بصنعاء.

ولايزال إعلان محمد عبدالمجيد الزنداني، اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، يثير سخرية واسعة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى اليوم، داعين له إلى أنه كان حري به سرعة انقاذ عمه باللقاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالمجيد الزنداني: أرسلنا لقاح "كورونا" إلى عمي "خالد" ولكن الموت سبق قبل وصوله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.