شكرا لبحثكم عن خبر قتلى ومصاب واحد في حادثين مروعين بمحافظتي إب وذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بوقوع ثلاثة قتلى ومصاب واحد في حادثين مروريين منفصلين بمحافظتي إب وذمار.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث، بحادث انقلاب سيارة(تويوتا فورشنير) على طريق الرضائي الردي، بمنطقة الشعر المجاورة لقرية مسورة، بمحافظة إب.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ثالث بجروح متوسطة كان على متن السيارة نفسها.

وأمس الثلاثاء، توفي شاب، من أبناء وصاب العالي بمحافظة ذمار، بعد انقلاب سيارته، وتدحرجها من مكان مرتفع بعد أن فقد السائق السيطرة عليها تماما أمام ذهول أهالي المنطقة؛ وفقا لمصادر محلية.

وبينت المصادر بأن السائق توفي في الحال، وهو من أبناء قرية الأرحب بني مسلم وصاب العالي.

وتحصد الحوادث المرورية في اليمن، أرواح عشرات المواطنين وتتسبب بإصابات وعاهات مزمنة، بشكل شبه يومي.

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