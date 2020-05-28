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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة مغتربين يمنيين في السعودية أحدهما بـ” كورونا ” خلال 24 ساعة



ذكرت مصادر صحفية، بوفاة مغتربين يمنيين اثنين في السعودية، أحدهما بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وأفادت المصادر بوفاة الشاب محمد حمود المجيدي، الذي ينتمي لمديرية شرعب السلام، محافظة تعز، صباح اليوم، نتيجة إصابته بالفيروس في السعودية، والذي كان يعمل في منطقة "الرويضة" خارج العاصمة الرياض ويتمتع بصحة جيدة، قبل أن يصاب فجأة بالفيروس.

و وفقا للمصادر، يعتبر المجيدي الذي لديه ثلاثة أبناء، الضحية الثانية خلال 24 ساعة بعد وفاة (معمر صالح الشرعبي) الثلاثاء، داخل سكنه الذي ظل يعاني فيه لأكثر من 10 أيام، إثر إصابته بذبحة صدرية.

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