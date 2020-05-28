شكرا لبحثكم عن خبر بعد تأكد إصابة أحد العاملين ...مستشفى تريم يعلن إغلاق قسم الطوارئ فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت إدارة مستشفى تريم العام بمحافظة حضرموت اليوم الاربعاء عن أغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى لمدة 24 ساعة بعد تأكيد أصابه احد العامليين بالقسم بكوفيد 19 نتيجة لمخالطة مصاب زار المستشفى.

وقالت إدارة المستشفى أنها تأسف للمواطنين عن اتخاذ هذا الإجراء المؤقت، لتتمكن فّرق التعقيم من تعقيم قسم الطوارئ والمستشفى بالكامل حفاظا على سلامة الكوادر الطبية العاملة بالقسم ومرتادي قسم الطوارئ الذي يعد احد أهم الاقسام الحيوية بالمستشفى.

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وأهابت إدارة مستشفى تريم العام جميع المواطنين بالتقيد التام بتوجيهات مكتب الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمديرية تريم حضرموت وذلك من خلال الالتزام بالجلوس بالبيوت والتباعد الاجتماعي والخروج للضرورة القصوى متقيد بأدوات السلامة عبر لبس الكمامة وغسل اليدين بالماء عند العودة للبيت .

هذا وقد اصدر الناطق الرسمي لمكتب الصحة بوادي حضرموت الدكتور غازي باشامخة بيان (تحذيري رقم ٢ ) للمواطنين بمديرية تريم و وادي وصحراء حضرموت مساء امس الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020م.

وأكد البيان أن الوضع خطير جداً وخاصة بمدينة تريم حيث لم تستطع فرق الترصد الوبائي حصر المخالطين وحسب التوقعات قد يصل عدد المخالطين فوق 1000 مخالط لا تتوفر معلومات عنهم .