شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يلقون القبض على عدد من الأسر بتهمة التجسس في منطقة الصباحة غرب صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المليشيا الحوثية القبض على عدد من الأسر أثناء عملية التنزه بمنطقة الصباحة غرب صنعاء بتهمة التجسس .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أن الحوثيين ألقوا القبض على ثلاث أسر في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لقربهم من أحد المواقع العسكرية منها معسكر القوات الخاصة والذي تم تاسيسه في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكان يتولى إدارته إبن الرئيس العميد أحمد باعتبارها قوة النخبة في الجيش اليمني

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وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بالإتصال بعقال الحارات ومشرفين المنطقة التي ينتمي إليها الأسر المحتجزة لمعرفة معلومات عنهم ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد تعهد وضمانة عقال الحارات .

وأكدت المصادر أن الحوثيين الزموا الأربع الأسر بتحمل أي مسؤولية يتعرض لها المواقع العسكرية والتي كانت الأسر قريبة منها بعد تصوير وثائقهم الشخصية .

هذا وتسبب إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات في العاصمة صنعاء إلى خروج العديد من الأسر إلى المناطق الجبلية والقرى خارج العاصمة لكن بعضهم لم يكن يدرك أن المليشيا في انتظارهم بعد أن أحكمت الخناق على الشعب اليمني ليتم القبض عليهم نتيجة لقربهم من المواقع العسكرية .