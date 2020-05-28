شكرا لبحثكم عن خبر أول رد للجيش على هجوم صحن الجن الباليستي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعد الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، بالرد على هجوم الحوثي الباليستي على معسكر للجيش الوطني بمحافظة مأرب والذي خلف عددا من القتلى والجرحى.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق باسم الجيش "عبده مجلي" قوله "إن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قام به الحوثيين لن يذهب هدراً وسيتم الرد عليها بقوّة على يد الجيش الوطني في مختلف الجبهات".

وأوضح " أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الجماعة على أحد المعسكرات في محافظة مأرب واستهدف اجتماع لرئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة، أسفر عن استشهاد 8 من الضباط والصف وإصابة آخرين.



واعتبر الهجوم ردة فعل إزاء الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي محافظة البيضاء، وفي جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وفي محافظة الجوف.

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وأكد أن هذه الانتصارات الكبيرة ستتواصل وسيكون الرد قاسي لجماعة الحوثي التي أصيبت بالهستيريا والتخبّط العشوائي ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وفجر الأربعاء، نجا وزير الدفاع محمد علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف معسكر صحن الجن الذي تتخذه وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما في مأرب.

وأدى الهجوم الذي استهدف معسكر صحن الجن في مأرب أثناء اجتماع عسكري لرئيس هيئة الأركان مع وزير الدفاع إلى مقتل نجل رئيس هيئة الأركان ونجل شقيقه وخمسة جنود آخرين.