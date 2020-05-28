شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شقيق "عبدالمجيد الزنداني" في صنعاء عقب إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي قبل قليل من مساء الأربعاء شقيق الداعية اليمني عبدالمجيد عزيز الزنداني في صنعاء. Advertisements وتداول ناشطون أنباء رصدها "يمن برس" تتحدث عن وفاة الشيخ خالد عزيز الزنداني شقيق الشيخ عبد المجيد الزنداني في صنعاء. وبحسب الأنباء المتداولة فإن الزنداني توفي عقب إصابته بفيروس كورونا، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وتشهد صنعاء انتشار مخيف لفيروس كورونا تسبب في وفاة أطباء ورجال أعمال وتجار وقيادات من جماعة الحوثي.

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