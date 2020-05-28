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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. جماعة الحوثي تفرض رسومًا على مواقف السيارات في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
فرضت جماعة الحوثي رسوم على أماكن وقوف السيارات في محافظة صنعاء في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وحصل "يمن برس" على صورة لسند قبض رسوم، من سائق مركبة، للوقوف في موقف طولي في شارع الخمسين بمنطقة العشاش بمديرية بني مطر بصنعاء، صادر بتاريخ 26 مايو 2020.
واتهم ناشطون جماعة الحوثي بتضييق الخناق على المواطنين من خلال فرض الرسوم والضرائب عليهم وسعيها المستمر في تعدد مصادر دخلها.
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