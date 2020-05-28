شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن العثور على سفينة سقطرى المفقودة وهذا مصير 15 راكباً كانوا على متنها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت وسائل إعلام محلية عن مصير السفينة اليمنية المفقودة منذ نحو اسبوعين عندما كانت في طريقها إلى سقطرى وعلى متنها نحو 15 راكباً.

ونقلت عن مصادر محلية، قولها انه تم اليوم الأربعاء العثور على السفينة السقطرية المفقودة في جزيرة عبدالكوري، بعد ١٥ يوم من مغادرتها سواحل محافظة حضرموت.

وأوضحت المصادر أن السفينة فقدت مسارها وأبحرت إلى جزيرة عبدالكوري، مؤكدة أن السفينة رست في سواحل عبدالكوري وجميع ركابها بصحة جيدة.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت الخميس الماضي فقدان سفينة على متنها 15 راكبا قرب جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهندي شرقي اليمن.

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وذكرت قوات خفر السواحل اليمنية في بيان، أن سفينة تقل 15 راكبا جميعهم يمنيون فقدوا منذ يوم الاثنين الماضي في عرض البحر.

وأوضح البيان ان السفينة (Dhow) غادرت يوم السبت الماضي من قصيعر في محافطة حضرموت وكان متوقعا وصولها الى سقطرى صباح أول أمس الاثنين.

وأضاف "كان آخر اتصال مع السفينة فجر الاثنين وهي على بعد حوالي 30 ميلا بحريا من منطقة قلنسية في سقطرى".

وأشار بيان خفر السواحل اليمنية الى ان السفينة فقدت لأسباب غير معروفة ولم تصل الى وجهتها وجاري البحث في سقطرى.

ويستخدم مواطنون من أبناء جزيرة سقطرى سفنا متهالكة للانتقال أو لنقل البضائع الى الجزيرة من محافظة حضرموت أو المهرة شرقي اليمن.