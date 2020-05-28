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تفاصيل جديدة بشأن كيفية إصابة سلطان السامعي بفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مقرب من جماعة الحوثي في صنعاء إن القيادي في جماعة الحوثي سلطان السامعي أصيب بكورونا في عزومة إفطار في أواخر رمضان حضرها 30 شخصًا.

وأضاف المصدر والذي فضل عدم ذكره اسمه أن أغلب من حضر أصيبوا بفيروس كورونا، بعضهم يتلقى العلاج في الحجر المنزلي.

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ولفت المصدر إلى أن القيادي في جماعة الحوثي سلطان السامعي يرقد في العناية المركزة ووضعه  الصحي لم يتحسن حتى الآن.

وأعلن قبل يومين عن نقل السامعي إلى مستشفى المتوكل لتعرضه لوعكة صحية وأن وضعه الصحي حرج.

يشار إلى أن منظمات دولية صحية كانت قد اتهمت جماعة الحوثي بالتكتم على انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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