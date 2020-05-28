شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة بشأن كيفية إصابة سلطان السامعي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مقرب من جماعة الحوثي في صنعاء إن القيادي في جماعة الحوثي سلطان السامعي أصيب بكورونا في عزومة إفطار في أواخر رمضان حضرها 30 شخصًا.
وأضاف المصدر والذي فضل عدم ذكره اسمه أن أغلب من حضر أصيبوا بفيروس كورونا، بعضهم يتلقى العلاج في الحجر المنزلي.
ولفت المصدر إلى أن القيادي في جماعة الحوثي سلطان السامعي يرقد في العناية المركزة ووضعه الصحي لم يتحسن حتى الآن.
وأعلن قبل يومين عن نقل السامعي إلى مستشفى المتوكل لتعرضه لوعكة صحية وأن وضعه الصحي حرج.
يشار إلى أن منظمات دولية صحية كانت قد اتهمت جماعة الحوثي بالتكتم على انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها .
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