شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يقتحمون مسجدًا في تعز ويقتلون مريضًا نفسيًا بعد قتله أحد المواطنين "صور" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسلحون في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز مواطنًا يعاني من حالة نفسية داخل أحد مساجد المديرية بعد ساعات من قتله أحد المواطنين.

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن المريض محمد عبده حسن الذي يعاني من حالة نفسية ويحمل تقريرًا طبيًا يؤكد ذلك، أصيب بعدة طلقات نارية من مسلحين، داخل أحد المساجد.

وأضاف المصدر أن المجني عليه كان قد قام أثناء إصابته بنوبة مرض بحمل سلاح معلق بجدار أحد المقايل في قرية وادي البير بجبل حبشي بمحافظة تعز وأطلق النار على الحاضرين، وتسبب بمقتل المواطن مالك سلطان عساج وإصابة المواطن عبد القهار سيف عساج.

وأفاد المصدر أن المجني عليه هرب بعد الحادثة، ودخل أحد المساجد وأغلق على نفسه الباب، وظل في المسجد إلى وقت الفجر، قبل أن يقتحم مسلحون المسجد ويطلقوا عليه رصاصات قاتلة.

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وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت إلى مقربة من المسجد الذي تواجد فيه المجني عليه لتأخذه، لكن المسلحين الذين حاصروا المسجد رفضوا تسليمه.

وحصل "يمن برس" على نسخة من تقرير طبي خاص بالمجني عليه محمد عبده حسن يؤكد أنه يعاني من حالة نفسية واكتئاب تفاعلي شديد ويحتاج إلى تناول العلاج بشكل مستمر.